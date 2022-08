Ukraińskie psy wojny. Dostały uzbrojenie z prawdziwego zdarzenia

Pies to bez wątpienia najlepszy przyjaciel człowieka. W Ukrainie te czworonogi aktywnie współpracują z tamtejszymi służbami, by chronić swój kraj. Za tę honorową służbę zasłużyły na sprzęt wojskowy z prawdziwego zdarzenia i właśnie otrzymał go od wolontariuszy – o czym poinformowała Państwowa Służba Graniczna Ukrainy.