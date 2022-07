Ukraińskie drony będą produkowane w Polsce. UkrSpecSystems informuje o decyzji

UkrSpecSystems zdecydował się otworzyć biuro i przenieść produkcję dronów PD-2 do Polski. Jak można dowiedzieć się z informacji opublikowanych na Facebooku, biuro firmy w Kijowie zostało częściowo zniszczone w pierwszych dniach wojny. Tymczasowe biura oraz zakłady produkcyjne zostały przeniesione do zachodniej Ukrainy, ale ostatecznie UkrSpecSystems zdecydował się na "krok bez precedensu".

Ukraiński dron PD-2 będzie produkowany w Polsce

W trosce o potrzeby armii ukraińskiej zrobiliśmy krok bez precedensu i obecnie przeprowadzamy się do nowego biura i wspólnie i przy wsparciu naszych partnerów rozpoczynamy produkcję kompleksów PD-2 w Polsce. Porozmawiamy o tym również szczegółowo w najbliższej przyszłości - przekazało przedsiębiorstwo.

Bezzałogowce PD-2 to urządzenia, które przysparzają wiele problemów Rosjanom. Są aktywnie wykorzystywane od początku wojny, a jak zaznacza sam UkrSpecSystems, do tej pory "sprawdziły się jako niezawodna i skuteczna broń w opozycji do sił rosyjskich". Drony PD-2 nadają się nie tylko do zastosowań wojskowych. Dzięki nim można kontrolować granice, wykonywać inspekcje linii energetycznych, robić zdjęcia lotnicze, nadzorować płody rolne. Nadają się też do misji ratowniczych i związanych z bezpieczeństwem publicznym.

PD-2 - dron o wielu zastosowaniach

Opracowując system PD-2 twórcy postawili sobie za cel stworzenie wydajnego i wszechstronnego urządzenia, które może pracować w każdych warunkach pogodowych oraz środowiskowych i do którego produkcji materiały i części zamienne będą dostępne na całym świecie, a konfiguracja systemu oraz jej późniejsza zmiana zajmie kilka minut. Najwyraźniej większość ze wspomnianych założeń została osiągnięta, o czym świadczy, chociażby możliwość sprawnego przeniesienia produkcji PD-2 do Polski.

PD-2 ma długość 2,85 m, wysokość ponad metr i rozpiętość skrzydeł około 5 m. Ich średnia wytrzymałość w powietrzu to 10 godzin. Dron może latać na maksymalnym pułapie 5000 m, a jego zasięg to nawet 1100 km. Działa w temperaturach od -25°C do +50°C w różnych warunkach pogodowych, w tym we mgle czy deszczu. Maksymalna prędkość wznoszenia się PD-2 to 3 m/s, prędkość przelotowa - 100 km/h, a maksymalna prędkość - 140 km/h.

Operatorzy PD-2 mogą w dowolnym momencie zmienić konfigurację drona. Zajmuje to około 15 minut i pozwala dostosować metodę startu i lądowania, rozpiętość skrzydeł, wytrzymałość maszyny, maksymalną wysokość lotu czy ładowność. Przykładowo, PD-2 można zmienić z konfiguracji stałopłatowej na VTOL (ang. Vertical Take Off and Landing), dzięki czemu dron ma możliwość m.in. pionowego startu i pionowego lądowania.

Jak już informowaliśmy, w standardowym wyposażeniu PD-2 znajdują się gimbal USG-212 EO/IR lub gimbal USG-211 EO. Każdy z nich zapewnia m.in. systemy obrazowania EO/IR Full HD z 30-krotnym zoomem optycznym, cyfrową stabilizację obrazu, nagrywanie i przechowywanie materiałów czy możliwość śledzenia celów. Dodatkowo urządzenie posiada światła nawigacyjne i transponder ADS-B. Ze względu na całkowicie kompozytowy płatowiec i brak dużych części metalowych PD-2 ma niską sygnaturę radarową i akustyczną, co utrudnia jego śledzenie i wykrywanie za pomocą radarów oraz systemów przeciwlotniczych.

W PD-2 opcjonalnie można zamontować czujniki i skanery LiDAR czy radar z syntetyczną aperturą (SAR). Zamontowane pod skrzydłami i kadłubem, zdejmowane moduły służą do przenoszenia i dostarczania ładunków o wadze od 7 do nawet 11 kg. PD-2 może "zawisnąć" nad celem, co pozwala na precyzyjne zrzucenie np. przenoszonego uzbrojenia.

