Ukraiński wywiad podał konkretną liczbę. Chodzi o nową broń Rosji

Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) odniósł się do rosyjskich możliwości w zakresie wystrzeliwania pocisków balistycznych średniego zasięgu, a także ich produkcji. Według jego przedstawicieli Kreml tak naprawdę może je wystrzelić z dwóch punktów na swoim terytorium. Są to "Kapustin Yar", czyli 4. Państwowy Centralny Poligon Międzygatunkowy (SCMP) Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej w obwodzie astrachańskim, który należy do Strategicznych Sił Rakietowych Sił Zbrojnych Rosji, a także z Kosmodromu Plesieck w obwodzie archangielskim, który leży ok. 800 km na północ od Moskwy.