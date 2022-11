Ukraiński snajper bliski rekordu świata. Ten strzał przejdzie do historii

Pierwsze miejsce we wspomnianym rankingu zajmuje kanadyjski snajper, należący do elitarnej jednostki sił specjalnych Kanady - Joint Task Force 2, który w 2017 r. zastrzelił bojownika Państwa Islamskiego z odległości 3540 metrów, używając karabinu snajperskiego McMillan Tac-50. Drugie miejsce, zdaniem Sił Zbrojnych Ukrainy, do tej pory miał zajmować Brytyjczyk - Craig Harrison, który w 2009 r. w Afganistanie trafił z karabinu snajperskiego Accuracy International L115A3 w "cel" znajdujący się w odległości 2475 metrów.