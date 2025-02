Ukraiński gigant nad Polską. Wystartował z Rzeszowa

Obok Antonova An-124 trudno przejść obojętnie. Jest to obecnie największy samolot transportowy na świecie, który pojawia się na lotnisku w Rzeszowie zwykle z uwagi na wsparcie militarne przekazywane Ukrainie. Lotnisko Rzeszów-Jasionka jest dziś ważnym hubem logistycznym, z do którego dociera wiele broni dla Ukrainy i skąd wyrusza ona w dalszą drogę na front.

An-124 wyróżnia się imponującymi wymiarami: skrzydła mają rozpiętość 73,3 metra, długość samolotu to ok. 70 m, a jego wysokość wynosi niemal 21 m. Dzięki zastosowaniu czterech silników turbowentylatorowych Progress D-18T, samolot ten może poruszać się z prędkością przelotową do 865 km/h. Jego zasięg, dochodzący do 11,5 tys. km, umożliwia realizację dalekosiężnych transportowych misji.