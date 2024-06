Ukraiński ekspert wojskowy mówi o "rewolucji". Rosyjskie cele zaczną znikać z nieba

Kolejną zaletą szwedzkiego samolotu jest jego potencjalna integracja z systemem wymiany informacji Link 16, wykorzystywanym w wielu zachodnich systemach powietrznych i naziemnych. F-16, które najprawdopodobniej wkrótce otrzyma Ukraina, również będą mogły podłączyć się do takiego systemu i odbierać informacje z radaru, co znacząco poprawi ich możliwości bojowe.

Jak już informowaliśmy, Ukraińcy otrzymają dwa samoloty S 100D Argus w wersji FSR-890 (Saab 340B AEW-300). Są to samoloty stworzone na bazie pasażerskiego Saaba 340. Ich długość to blisko 21 m, rozpiętość skrzydeł ok. 22 m i wysokość prawie 7 m. Maszyny mogą latać z prędkością sięgającą 300 km/h i wytrzymać w powietrzu przez ok. 5 godzin. Wyniesione na ich pokładzie radary usprawniają wykrywanie i identyfikację celów z dużych odległości, nawet gdy lecą bardzo nisko.