Ukraińska Furia na niebie. Jest "prawdziwym koszmarem dla Rosjan"

Bezzałogowy system powietrzny A1-CM Furia to rozwiązanie opracowane przez ukraińską firmę Athlon Avia i produkowane od 2014 r. W latach 2020 r. zakończyły się wymagane państwowe testy urządzenia i zostało ono przyjęte na uzbrojenie Sił Zbrojnych Ukrainy. Od tego momentu drony Furia pomagają armii, ale też Gwardii Narodowej Ukrainy i Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy. Obecnie służą m.in. do prowadzenia rozpoznania, a także korygowania i kierowania ognia artyleryjskiego.

Do obsługi drona Furia, w zależności od rodzaju wykonywanej misji, potrzeba jedną lub dwie osoby. Jego przygotowanie do pełnej operacyjności (rozłożenie i złożenie) zajmuje ok. 15 minut. Istotną rolę w obsłudze urządzeń odgrywa stacja naziemna, będąca sercem całego systemu. Defense Express zwrócił uwagę na nagranie, które pokazuje Furię podczas działania. Można je zobaczyć poniżej.