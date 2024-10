Ukraińcy wpadli w zasadzkę. Pożegnali się z cennym sprzętem

CV90, znany również jako Combat Vehicle 90, to szwedzki bojowy wóz piechoty, który był wielokrotnie modernizowany i adaptowany do różnych warunków bojowych. Wyróżnia się swoją wszechstronnością, mogąc działać w różnorodnych misjach od zwiadu po intensywne starcia z przeciwnikiem.

Kolejną istotną cechą CV90 jest jego mobilność. Pojazd jest napędzany silnikiem Diesla, który zapewnia wysoką moc oraz moment obrotowy, co pozwala na sprawne poruszanie się w trudnym terenie. Osiąga prędkość do 70 km/h i ma zasięg operacyjny wynoszący około 500 km, dzięki czemu może szybko reagować na zmieniające się warunki bojowe.

Marder jest również wyposażony w potężne uzbrojenie, w tym armatę kal. 20 mm oraz przeciwpancerne pociski kierowane MILAN. To pozwala mu nie tylko na skuteczne wsparcie piechoty, ale także na zwalczanie opancerzonych pojazdów przeciwnika. Dzięki zaawansowanemu systemowi kierowania ogniem, załoga Mardera może precyzyjnie trafiać cele na dużych odległościach, co znacznie zwiększa jego efektywność bojową.

Stryker z kolei wyróżnia się przede wszystkim swoją mobilnością. Dzięki napędowi na wszystkie osiem kół, pojazd ten jest w stanie poruszać się z prędkością do 100 km/h, co czyni go niezwykle skutecznym w dynamicznych operacjach bojowych. Jego zasięg operacyjny wynosi około 500 km, co pozwala na długotrwałe patrole i szybkie reagowanie na zagrożenia.