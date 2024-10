Pożar na Krymie. Od kilku dni płonie terminal

Ukraińskie drony, takie jak Tu-141 "Striż", są w stanie przenosić znaczne ładunki wybuchowe na duże odległości. Tu-141 osiąga natomiast prędkość do 1000 km/h i ma zasięg do 1000 km. Tu-143 "Rejs" to mniejszy, taktyczny dron przeznaczony do przeprowadzania rekonesansów z prędkością 950 km/h i zasięgiem 180 km.

UJ-22 "Airborne" to z kolei nowoczesny bezzałogowy system powietrzny rozwijany przez Ukrainę, charakteryzujący się precyzją oraz zdolnością do przenoszenia różnorodnego uzbrojenia. Ma kontrolowany zasięg lotu do 100 km, a przy zasięgu autonomicznym do 800 km. "Bóbr" jest wyposażony w zaawansowane technologie stealth, które zwiększają jego trudność w wykryciu. "Rubaka" to wszechstronny dron, który ma rozległe zastosowanie bojowe i logistyczne.