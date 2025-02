Ukraińcy mają własne F‑16. Pokazali, jak je robią

Zdjęcia opublikowane w mediach społecznościowych pokazują makiety myśliwców F-16 wyprodukowane w Ukrainie. Można na nich zauważyć, że modele do złudzenia przypominają oryginały. Są podobnych rozmiarów i posiadają ukraińskie malowanie. Nie można wykluczyć, że wyposażono je również w specjalne grzałki, a także metalowe elementy lub elementy pokryte metalizowaną farbą, których zadaniem jest generowanie zbliżonej do prawdziwego F-16 sygnatury termicznej i radiolokacyjnej, tak aby oszukać kamery termowizyjne i radary wroga.

Makiety mają chronić prawdziwe myśliwce F-16, które Ukraina otrzymała od zachodnich sojuszników. Warto przypomnieć, że Holandia, Dania, Belgia i Norwegia zobowiązały się do przekazania łącznie ponad 60 myśliwców F-16. Większość z tych maszyn to wersje A/AM, które przeszły odpowiednie modernizacje przed dostarczeniem. Do końca 2024 r. Ukraina otrzymała ok. 20 myśliwców. Na początku 2025 r. do kraju dotarły kolejne F-16 przekazane przez Holandię. Nie wiadomo jednak, ile sztuk trafiło do Ukrainy.