Ukraińcom zabraknie dronów? Chińskie ograniczenia utrudniają dostawy

Wojna w Ukrainie jest w dużej części wojną dronów , jak już pisaliśmy w kilku miejscach. Również konflikt na linii Izrael - HAMAS przynosi coraz więcej doniesień o wykorzystaniu tej formy walki z przeciwnikiem. Tymczasem Chiny będące w stanie zimnego konfliktu gospodarczego ze Stanami Zjednoczonymi wprowadzają restrykcje na eksport elektroniki, w tym dronów. Chińskie firmy produkujące te małe bezzałogowce i ich komponenty, wydają konkretne instrukcje dla swoich przedstawicieli w Europie, by nie sprzedawać sprzętu podmiotom ukraińskim. Rząd w Pekinie, który do tej pory nie potępił rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ogłasza też, że nie wolno wykorzystywać komercyjnych chińskich dronów w celach wojskowych.

W Europie działają ochotnicze grupy zajmujące się pozyskiwaniem dronów oraz sprzętu do nich dla walczących obrońców Ukrainy. "Zużycie" dronów na froncie sięga obecnie nawet 10 tys. zniszczonych egzemplarzy dronów miesięcznie, co rodzi duże zapotrzebowanie zarówno na nowe jednostki jak i części zamienne niezbędne do reperowania lub kanibalizowania uszkodzonych maszyn.