Jak wyjaśnia Militarny, zbiórka prowadzona jest przez Fundację Serhija Prytuły, która zajmuje się m.in. zakupem wyposażenia taktycznego, zestawów medycznych i pojazdów dla ukraińskiego wojska. Z informacji opublikowanych na Facebooku wynika, że na zakup 100 dronów "Morok" potrzeba 175 mln hrywien, co oznacza, że szacunkowy koszt jednego urządzenia wynosi ok. 1,75 mln hrywien.

Nowy dron kamikadze "Morok" został po raz pierwszy zaprezentowany światu we wrześniu br. Jego zdjęcia opublikowała w mediach społecznościowych Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Wówczas pojawiły się też informacje, że jest to dron o zasięgu 800 km, zdolny do przenoszenia głowicy bojowej o masie 30 kg. Eksperci na podstawie dostępnych zdjęć ustalili, że bezzałogowiec wyposażono w jeden silnik. Zwrócili też uwagę na jego nietypowy kształt.