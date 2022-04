Ukraina otrzymała myśliwce? Pentagon zabrał głos

Ukraina otrzymała platformy bojowe, oraz części do posiadanych już samolotów, aby wzmocnić swoje siły powietrzne w obliczu rosyjskiej inwazji, jak poinformował we wtorek John Kirby. Rzecznik Departamentu Stanu USA odmówił jednak podania szczegółowych liczb, a także informacji o kraju pochodzenia maszyn.

W rozmowie z dziennikarzami rzecznik Pentagonu przekazał, że ukraińskie siły powietrzne "obecnie mają do dyspozycji więcej myśliwców niż dwa tygodnie temu". Kirby wyjaśnił, że Ukraina otrzymała dodatkowe platformy bojowe i części. Nie doprecyzował jednak w jakiej liczbie i skąd one pochodzą. Serwis France24.com zwraca uwagę, że jego słowa wskazują, że najprawdopodobniej chodzi o elementy rosyjskiej produkcji. Pentagon zaznaczył jednak, że nie pochodziły one ze Stanów Zjednoczonych, ale Amerykanie byli zaangażowani w wysyłkę niektórych części.

Ukraina otrzymała części do myśliwców

W kontekście pojawiających się informacji warto zwrócić uwagę na oświadczenie, pojawiające się w mediach społecznościowych na profilach związanych z ukraińską armią. Można je znaleźć m.in. na oficjalnym koncie Sił Powietrznych Ukrainy na Twitterze. Jego treść jest następująca: "Oficjalnie. Ukraina nie otrzymała nowych samolotów od partnerów! Z pomocą rządu USA @KpsZSU otrzymał części zamienne i komponenty do odbudowy i naprawy floty samolotów w Siłach Zbrojnych, co pozwoli na oddanie do użytku większej ilości sprzętu". Można więc wnioskować, że dostawa, o której mówi Pentagon, dotyczyła nie samych myśliwców, a ich komponentów.

Od początku brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę rząd w Kijowie wysyła apele do społeczności międzynarodowej dotyczące przekazania ukraińskiej armii myśliwców, które pozwolą umocnić obronę powietrzną kraju. Prośby dotyczą radzieckich myśliwców MiG-29, którymi ukraińscy piloci już potrafią latać i nie potrzebowaliby dodatkowych szkoleń.

MiG-29 to maszyny wciąż znajdujące się we flocie kilku krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polski. Nasz rząd na początku marca przedstawił propozycję przekazania tych maszyn Ukrainie. Myśliwce najpierw miały trafić do Amerykanów do bazy wojskowej w Ramstein, a dopiero stamtąd do Ukrainy. Jednym z warunków przekazania było zapewnienie Polsce możliwości zakupu myśliwców F-16. Stany Zjednoczone nie zgodziły się na takie rozwiązanie.

MiG-29 - radziecki myśliwiec frontowy

MiG-29 to myśliwiec frontowy opracowany przez biuro konstrukcyjne MiG. Maszynę po raz pierwszy oblatano w październiku 1977 roku, a jej masowa produkcja ruszyła w 1983 roku. W MiG-29 zamontowano tzw. skrzydła pasmowe oraz dwa silniki Klimow RD-33. Maszyna ma długość ponad 17 m, wysokość 4,73 m, a rozpiętość jej skrzydeł wynosi 11,36 m.

Myśliwiec MiG-29 może wznosić się z prędkością 330 m/s i poruszać się z maksymalną prędkością 2,3 Ma (około 2445 kmh/). Jego masa własna to 10900 kg, a masa startowa 18480 kg. W uzbrojeniu maszyny znajduje się m.in. działko GSz-30-1 kal. 30 mm z zapasem 150 naboi, zamontowane na lewym skrzydle. Dodatkowo MiG-29 posiada sześć lub dziewięć (w zależności od wersji) zewnętrznych węzłów dla uzbrojenia podwieszanego, dzięki którym może przenosić np. bomby lotnicze, pociski nakierowane czy rakiety powietrze-ziemia.

