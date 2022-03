Ukraina ma potężną cyberarmię. Zgłosiło się już 500 tys. ochotników

Wezwanie do walki przyciągnęło całą masę ochotników. Z podcastu udostępnionego przez kolektyw Anonymous dowiadujemy się, że do Armii IT Ukrainy zgłosiło się już 500 tys. osób. "Ukraińscy urzędnicy ds. cyberbezpieczeństwa twierdzą, że pół miliona osób z całego świata zgłosiło się na ochotnika do udziału w cybersiłach, które nazywają Armią Informatyczną Ukrainy".