Ukraina chwali się swoją artylerią rakietową R-360 Neptun [WIDEO]

Według ukraińskiego ministerstwa obrony rakiety zestawu Neptun mają 280 km zasięgu i mogą przenosić ładunki o masie do 150 kg z prędkością 900 km/h. Zestaw jest w stanie wystrzelić 24 rakiety w 20 sekund (po 6 w pięciosekundowych odstępach).

Nie jest to pierwszy publicznie pokazany test R-360, ale pierwszy pokazujący salwę dwóch rakiet. Działanie Neptuna można było oglądać już wcześniej, ostatnio w kwietniu tego roku. Nagranie z testu, które można zobaczyć poniżej, jest o tyle ciekawe, że rakietę śledzi ukraiński MIG-29 aż do samego trafienia w cel.

Wojsko Polskie także będzie miało własną artylerie rakietową. W przeciwieństwo do Ukrainy, Polska nie opracuje swojego systemu, a kupi go od Amerykanów. Będą to wyrzutnie HIMARS, które w Polsce będą nosiły kryptonim "Homar".