UFO w Nadarzycach? "To nie wygląda na dzieło ludzkiej ręki"

- Okoliczni mieszkańcy twierdzą, że to nie wygląda na dzieło ludzkiej ręki. W Nadarzycach koło Wrześni pojawiły się tajemnicze kręgi w zbożu - poinformowano w programie. Do tajemniczego zdarzenia doszło w drugiej połowie lipca, a lokalna ludność jest przekonana, że kręgi na polu powstały z udziałem nieznanej siły.

Właściciel pola, na którym się pojawiły, opowiedział o całej sprawie dziennikarzom "Teleexpressu". Na poniższych zdjęciach widać, że różnej wielkości kręgu układają się w symetryczny wzór. Trzeba przyznać, że wszystkie wyglądają, jak wyrysowane cyrklem, co potęguje niezwykłe wrażenia.

Chociaż kręgów nie widać z drogi, to z lotu ptaka robią imponujące wrażenie. Właściciel ma rozterki, ponieważ zboże nadaje się już do skoszenia i powinien zająć się tym w jak najkrótszym czasie. Tymczasem wieści o niezwykłym zdarzeniu rozeszły się, co przyciąga zarówno okolicznych mieszkańców, jak i turystów zainteresowanych historiami o UFO. Trudno się zresztą dziwić, biorąc pod uwagę, jak wiele materiałów o rzekomych kosmitach zostało w ostatnim czasie ujawnionych.