UFO przyleciało z kosmosu? Amerykański senator znalazł "dowód"

- Wydaje mi się, że jeżeli jakikolwiek inny rząd posiadałby takie możliwości, widzielibyśmy zaawansowaną technologię takiego kraju także w innych dziedzinach. Nie wydaje mi się, aby to, co zarejestrowano na nagraniach i co opisują piloci, mogło należeć do służb jakiegokolwiek innego kraju - powiedział w rozmowie z TZM.