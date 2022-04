UE chce mieć wszystkich na oku. Powstaje ogromny system rozpoznawania twarzy

Jakubowska twierdzi, że choć krytyka systemów rozpoznawania twarzy koncentruje się głównie na systemach działających w czasie rzeczywistym, to te, które identyfikują ludzi w późniejszym czasie, nadal są problematyczne. "W przypadku retrospektywnego zastosowania rozpoznawania twarzy do materiału filmowego lub zdjęć, szkody mogą być jeszcze większe, ze względu na możliwość obejrzenia np. protestu sprzed trzech lat lub sprawdzenia, kogo spotkaliśmy pięć lat temu, bo teraz jest naszym przeciwnikiem politycznym" – wyjaśnia.

Wojciech Wiewiórowski, europejski Inspektor Ochrony Danych (EDPS), który nadzoruje sposób, w jaki organy UE wykorzystują dane zgodnie z RODO, skrytykował planowaną rozbudowę Prüm, która może potrwać kilka lat. "Zautomatyzowane przeszukiwanie obrazów twarzy nie jest ograniczone tylko do poważnych przestępstw, ale może być prowadzone w celu zapobiegania, wykrywania i ścigania wszelkich przestępstw, nawet tych drobnych" – powiedział Wiewiórowski, dodając, że we wnioskach należy wprowadzić więcej zabezpieczeń, by mieć pewność, że prawa obywateli do prywatności są chronione. Rzecznik Komisji Europejskiej powiedział, że instytucja ta "z uwagą" zapoznała się z opinią Inspektora, a jego przemyślenia zostaną wzięte pod uwagę podczas dyskusji nad przepisami w Parlamencie Europejskim i Radzie UE.