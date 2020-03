Uber Eats oferuje darmowe dostawy we wszystkich miastach

Popularna aplikacja do zamawiania jedzenia Uber Eats wprowadziła darmowe dostawy we wszystkich miastach w których dostępna jest usługa. Z promocji skorzystamy do 23 marca. Przy okazji firma Uber przypomina o tym, jak zadbała o bezpieczeństwo użytkowników.

(Getty Images, Fot: Jakub Porzycki/NurPhoto)