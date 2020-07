Tysiące samolotów na niebie. Bill Gates chce rozpylić tony specjalnego aerozolu

Aerozole opracowane przez naukowców z Uniwersytetu Harvarda mają na celu blokowanie promieniowania słonecznego docierającego do Ziemi, na tyle by dało się ochłodzić naszą planetę. Miałyby one trafić do atmosfery z pomocą tysięcy samolotów wyposażonych w specjalny systemy rozpylania substancji.