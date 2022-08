Grenlandia topnieje. Zdjęcia satelitarne nie zostawiają złudzeń

Dane z amerykańskiego National Snow and Ice Data Center (NSIDC) pokazują, że codziennie w okresie od 15 do 17 lipca z powodu topnienia lodowców na Grenlandii do oceanu spływało około sześciu miliardów ton wody. Taka ilość wody wystarczyłaby do wypełnienia 7,2 miliona basenów olimpijskich. Winę za topnienie lodowców ponoszą ekstremalne temperatury zanotowane w regionie. Wynosiły one blisko 16 stopni Celsjusza, co oznacza, że były wyższe o 10 stopni niż normalnie o tej porze roku.