WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Technologie i nauka

Technologie i nauka Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne Materiał Partnera Smartwatch Huawei Watch GT 2 + 1 huawei Sylwia Zimowska 4 godziny temu Twój asystent na nadgarstku Tytanowa koperta, ponad 100 trybów treningowych, 2 tygodnie na jednym ładowaniu i wzornictwo, które pasuje zarówno do garnituru jak i codziennych ubrań. Huawei Watch GT 2 Pro to smartwatch, który zadowoli nie tylko sportowców. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Urządzenia ubieralne to już od dawna integralna część naszej garderoby Materiał powstał we współpracy z Huawei Szyk i elegancja Choć od elektronicznych gadżetów oczekujemy przede wszystkim funkcjonalności, to na wygląd także zwracamy uwagę, zwłaszcza, gdy mówimy o urządzeniach ubieralnych, które stanowią przecież część naszej garderoby. Huawei Watch GT 2 Pro to smartwatch o bardzo przemyślanym i ujmującym wzornictwie. Gdy tylko założy się go na nadgarstek, odczuwa się solidność całej konstrukcji. Tytanowa koperta i dwa fizyczne przyciski świetnie współgrają z gładkim, matowym paskiem (do wyboru jest wersja klasyczna z paskiem skórzanym oraz sportowa z kauczukowym). Największe wrażenie robi tu jednak duży wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 454x454, który pokrywa szafirowe, a zatem jedne z najmocniejszych na rynku, szkło. Nie dosyć, że jest on czytelny nawet w dużym słońcu, to dodatkowo automatycznie dostosowuje swoją jasność do warunków panujących w otoczeniu (dzięki temu w nocy nie oślepi nas chociażby swoim światłem). Huawei Watch GT 2 pasuje nie tylko koszuli Forma Watch GT 2 Pro kojarzy się z tradycyjnymi zegarkami kwarcowymi, które są synonimem elegancji, natomiast dotykowy wyświetlacz i liczne funkcje smart dodają mu nowoczesny look. Dzięki temu Watch GT 2 Pro będzie pasował nie tylko do koszuli, ale i t-shirtów, dresów, a nawet sukienek. Panie zdecydowanie także powinny dać mu szansę, bo pomimo ciemnej stylistyki i dość pokaźnych rozmiarów może pięknie prezentować się na ręce, dzięki spersonalizowanej tarczy! Jak 200 zegarków w jednym Możliwość zmiany tarczy smartwatcha nie jest niczym nowym, ale zazwyczaj mamy do dyspozycji tylko kilka lub kilkanaście motywów. Dla osób, które szybko się nudzą lub po prostu chcą by smartwatch podkreślał ich styl Huawei przygotował aż 200 tarcz! Znajdziemy tu zarówno minimalistyczne, prezentujące wyłącznie godzinę propozycje, takie, które składają hołd klasycznym zegarkom sportowym, jak i bardziej fikuśne warianty, które przedstawiają spalone kalorie, bieżące tętno czy przebyty dystans w formie kolorowych okręgów. Huawei Watch GT 2 to aż 200 możliwych tarcz do wyświetlenia Bardzo spodobały mi się motywy z konstelacjami gwiazd odzwierciedlające niebo nade mną. I motyw z malutkim astronautą, w którego hełmie widać najważniejsze elementy. Tarcze z fazami księżyca, wschodami i zachodami słońca czy pływami morskimi zainteresują szczególnie osoby interesujące się rytmem natury. Dzięki tak pokaźnej bibliotece każdego dnia możemy cieszyć się innym wyglądem smartwatcha i skupiać wzrok tylko na tych funkcjach, które są dla nas najbardziej istotne. Osobisty trener 24/7 Smartwatch może nie zastąpi sesji z profesjonalnym trenerem, ale ma od niego tę przewagę, że jest z nami 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu i dostarcza w czasie rzeczywistym wielu przydatnych danych: przebytego dystansu, spalonych kalorii czy tętna. Watch GT 2 Pro dodatkowo przedstawi nam także informacje o bieżącym pułapie tlenowym VO2max, dzięki czemu zawsze będziemy wiedzieć, czy znajdujemy się w takiej strefie tętna, która pozwala schudnąć lub poprawić kondycję. Wodoodporność to dopiero początek Ponieważ smartwatch jest wodoodporny i może pracować nawet w niskich temperaturach niestraszne mu będą zarówno sporty wodne jak i zimowe. W trakcie jazdy na nartach dowiemy się o maksymalnym nachyleniu trasy, podczas golfa zegarek przeanalizuje posturę naszego zamachu, a w trakcie wędrówki górskiej sprawdzimy jaką mieliśmy prędkość podczas wchodzenia na szczyt. Mnogość pomiarów w jednym miejscu Bez względu na to jaki sport uprawiacie, obstawiam, że Watch GT 2 Pro pomoże Wam w trakcie treningu. Ten smartwatch obsługuje bowiem rekordowe 100 trybów sportowych! Poza standardami w rodzaju jazdy na rowerze, pływania czy biegania znajdziemy tu także jogę, karate, boks, łucznictwo, badmintona, kręgle, żeglarstwo, wspinaczkę skałkową czy parkour. Co więcej Watch GT 2 Pro jest na tyle inteligentny, że sam potrafi wykryć daną aktywność. Ulubiona muzyka? Żaden problem Cały trening może nam umilić muzyka bezpośrednio odtwarzana na smartwatchu. Nie musimy zatem ćwiczyć ze smartfonem. Wystarczy sparować słuchawki z Huawei Watch GT 2 Pro, albo nawet nie. Smartwatch ma bowiem wbudowany głośnik (i to całkiem głośny!), więc muzyki możemy też słuchać bez dodatkowych akcesoriów. Pamięć 4GB pozwoli na zapisanie w smartwatchu kilka setek plików muzycznych. Ciężko ruszyć się z kanapy? I na to pomoże smartwatch Jeżeli na myśl o bieganiu robi Ci się słabo i masz problemy z motywacją to witam w klubie. Moją jedyną formą aktywności jest w zasadzie okazjonalna jazda na rowerze. Lata lecą, a kilogramów przybywa. Jeżeli tak jak ja po prostu nie czujesz się sportowcem, ale chciałbyś coś zmienić w swoim życiu, to smartwatch naprawdę może pomóc. Gwarantuję, że podziała już taki drobiazg jak automatyczne przypominanie o braku ruchu. Jeżeli spędzasz godziny przed komputerem, to wiesz, że w wirze pracy ciężko samemu dbać o parę minut przerwy. Tymczasem smartwatch co godzinę wibracjami będzie dawał znać, że czas trochę rozprostować kości, przejść się po biurze, wyjść na balkon, czy zrobić parę podskoków. Przyjemność i satysfakcja z pobijania własnych rekordów gwarantowane Kolejną pomocą, taką bardziej psychologiczną, są widoczne na smartwatchu dane. Każdy z nas lubi bić rekordy i być z siebie zadowolonym. Liczniki kroków czy dystansu pomagają w utrzymaniu zdrowych nawyków. No bo jak to, nie przejdziesz jeszcze 200 metrów, by zamknąć dzień w 10 km? Albo nie zrobisz tych 500 kroków więcej, by wyrobić dzienną normę? Huawei Watch GT 2 potrafi wiele nas nauczyć W Watchu GT 2 Pro szczególnie spodobały mi się kursy dla początkujących biegaczy. Jest to 13 programów, które uczą jak powinno się biegać by stopniowo budować kondycję. W ten sposób nie padniemy z sił i nie zniechęcimy się już na starcie. Przydatne są także informacje po bieganiu – smartwatch powie nam np. ile czasu powinniśmy przeznaczyć na regeneracje. Mamy tu zatem wszystko podane jak na tacy i nawet jeżeli do tej pory nie ruszaliśmy się za wiele, to z Watchem GT 2 Pro będziemy mogli łatwo i efektywnie powalczyć o dobrą formę. Bezpieczniejsze wędrówki po górach Z dwóch funkcji powinni się ucieszyć szczególnie miłośnicy górskich spacerów. Pierwsza to wbudowany barometr, który w czasie rzeczywistym wykrywa zmiany ciśnienia i wyświetla stosowne ostrzeżenie. Dzięki takim powiadomieniom istnieje większa szansa na to, że zdążymy zawrócić z drogi by schować się przed deszczem czy silnym wiatrem. Zgubiłeś się? Huawei Watch GT 2 wskaże drogę powrotną Jeszcze lepszą w moim odczuciu funkcją jest zapisywanie przebytej drogi na zegarku. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w górach, w obcym miejscu, w którym sygnał GPS szwankuje. Smartwatch może poprowadzić nas z powrotem, po przebytej trasie, nawet bez połączenia z Internetem. Wszystkie potrzebne dane ma bowiem zapisane w swojej pamięci. Asystent zdrowia Wiele mówi się ostatnio o work-life balance, czyli takim zarządzaniu czasem, by odnaleźć równowagę między pracą zawodową, a życiem prywatnym. Smartwatch i w tym może pomóc. Kluczem do dobrego samopoczucia w ciągu dnia i zachowania energii jest zdrowy sen. W Watch GT 2 Pro znajdziemy dokładny monitoring snu – wystarczy nie ściągać zegarka na noc, by dostarczył nam on cennych informacji. Biorąc pod uwagę długość naszego snu i jego konkretnych faz smartwatch podpowie co możemy zrobić, by wysypiać się lepiej. Zdenerwowany? Zastosuj odpowiednie ćwiczenia oddechowe Jedną z nowości jest także monitoring stresu. Na podstawie ankiety oraz bieżącego tętna Watch GT 2 Pro powiadomi nas o poziomach napięcia emocjonalnego. W przypadku za dużego stresu można uruchomić na zegarku ćwiczenia oddechowe. Całodobowe monitorowanie tętna przyda się nie tylko sportowcom, ale wszystkim osobom z problemami sercowymi. Dane, które zbiera smartwatch są dostępne w formie wykresów i raportów w intuicyjnej aplikacji Huawei Zdrowie. Bądź w kontakcie Watch GT 2 Pro, jak na asystenta z prawdziwego zdarzenia, powiadamia nas o notyfikacjach z wybranych aplikacji. Jeżeli czekamy na ważnego maila, albo wiadomość z Messengera, której nie chcemy przegapić, to ta funkcja będzie nieoceniona. Ponieważ w smartwatchu poza głośnikiem kryje się także mikrofon nic nie stoi na przeszkodzie, by nawiązywać lub odbierać rozmowy zdalnie, bez konieczności sięgania po smartfon. Nasza lista kontaktów jest dostępna z poziomu zegarka! To bardzo wygodna opcja, gdy mamy na przykład zajęte ręce. Huawei Watch GT 2 - rozmowy bez konieczności sięgania po smartfon Jeżeli jesteśmy posiadaczami smartfonu Huawei to będziemy też mogli cieszyć się funkcją zdalnego wyzwalania migawki, która pomoże nam wykonać zdjęcie ze znacznej odległości. W podróży (i nie tylko!) z kolei każdy doceni funkcję ładowania zwrotnego. Po raz pierwszy w smartwatchach Huawei to rozwiązanie przybrało formę bezprzewodową. To oznacza, że jeżeli mamy smartfon, który korzysta z bezprzewodowego ładowania, to bez żadnego kabla będziemy mogli podładować nim smartwatch. Już 5 minut bezprzewodowego ładowania zwrotnego pozwala wydłużyć czas działania Watcha GT 2 Pro o kolejne 10 godzin! Co ważne, o ładowaniu w zasadzie nie musimy często pamiętać. Bateria jest na tyle pojemna, że pozwala nawet na 2 tygodnie pracy. Prezent w przedsprzedaży Dla mnie ten smartwatch to nie zwykły gadżet, ale rodzaj asystenta, który zadba o naszą kondycję, zdrowie, dobry sen i lepszy kontakt ze światem. Jego kompleksowe funkcje i uniwersalność ucieszą zarówno sportowców jak i osoby, które chcą zmienić analogowy zegarek na bardziej inteligentną i przydatną formę. Tylko do końca września Huawei Watch GT 2 Pro można kupić razem ze słuchawkami bezprzewodowymi FreeBuds 3i w cenie 1399 zł. Materiał powstał we współpracy z Huawei Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze