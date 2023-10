Turcja testuje łódź kamikadze. Bezzałogowce przyszłością pola walki?

Projekt wielofunkcyjnego Albartos-S znany był już w 2022 roku, więc można założyć, że dostosowanie go do opcji kamikadze zajęło konstruktorom z ASELSAN około roku. Należy też zaznaczyć, że drony mogą działać w trybie roju, co dodatkowo utrudni statkowi przeciwnika uniknięcie trafienia przez łódź kamikadze. Jest to z pewnością szczególnie niepokojące dla wyspiarskich Grecji i Cypru, z którymi od dawna Turcja ma spory terytorialne.