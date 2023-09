Trzymają czołgi w bunkrze w górach. Zabraniają przekazania ich Ukrainie

Przygotowywane są specjalne mechanizmy reeksportu broni na Ukrainę, ale szwajcarscy politycy wciąż nie mogą dojść do porozumienia i wypracować ostatecznego rozwiązania. Upadła m.in. inicjatywa czołgi za jednego franka . Teraz sprawa dotycząca sprzedaży kilkudziesięciu czołgów Leopard 2 zaczyna wyglądać jednak bardziej optymistycznie.

Chodzi o czołgi Leopard 2A4 (Panzer 87). Jak przypomina ukraiński portal Defense Express, z 96 egzemplarzy trzymanych przez Szwajcarię w górskim bunkrze na sprzedaż przeznaczono 25. W czerwcu za sprzedażą opowiedziała się niższa izba szwajcarskiego parlamentu, 26 września to samo zrobiła Rada Kantonów. Decydujące stanowisko zajmie Rada Federalna. Zdaniem szwajcarskich mediów będzie ono takie samo.

Również w tym przypadku kupującym mają być Niemcy. Niezmiennie stawiany jest jednak warunek, że czołgi nie trafią do Ukrainy. Niemcy miały już zapewnić szwajcarski rząd, że jeśli da zgodę na dostarczanie czołgów Niemcom, te nie zostaną przekazane na front. Dla Kijowa i tak może być to jednak dobra wiadomość. Szwajcarskie czołgi mógłby bowiem uzupełnić magazyny w Niemczech lub innym kraju NATO, a z nich do Ukrainy trafiłyby inne czołgi.