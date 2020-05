Tragiczne skutki przedawkowania kofeiny. Naukowcy ostrzegają

Kofeina w zbyt dużych ilościach może być groźna

Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA - Food and Drug Administration) ostrzega, że jedna łyżeczka kofeiny w proszku odpowiada około 28 filiżankom kawy. To pozwala zrozumieć, dlaczego hurtowa sprzedaż suplementów w postaci sproszkowanej kofeiny została zakazana m.in. w Stanach Zjednoczonych.

Zakazy zaczęły pojawiać się po odnotowaniu wielu zgonów w ostatnich latach, które były związane z przedawkowaniem kofeiny. Najnowsze badanie, przeprowadzone w Wielkiej Brytanii uzasadnia ich wprowadzanie. Pokazuje również, co może się stać, gdy ludzie spożywają ogromne ilości sproszkowanej kofeiny.

W raporcie z badań, kierowanych przez dr Rebeccę Harsten ze szpitala Queen Elizabeth w Londynie, opisano przypadek 26-letniej pacjentki. Młoda kobieta zgłosiła się do szpitala około 3 godziny po spożyciu dwóch czubatych łyżeczek sproszkowanej kofeiny (około 20 gramów). Pomimo ogromnego stężenia kofeiny we krwi, pacjentkę udało się uratować.

Śmiertelna dawka kofeiny

Według obliczeń FDA śmiertelna dawka kofeiny to około 50-60 filiżanek kawy wypitych jednocześnie, a zdaniem dr Harsten i jej współpracowników to więcej niż potrzeba, aby doszło do zgonu.