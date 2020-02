Robot do pobierania krwi. Zdaniem naukowców radzi sobie lepiej niż człowiek

Robot do pobierania krwi stworzony przez amerykańskich naukowców radzi sobie co najmniej tak dobrze jak człowiek. W przyszłości może stanowić podstawowe wyposażenie szpitali, a także być wykorzystywany do niezwykle zaawansowanych procedur.

Robot do pobierania krwi. Naukowcy: radzi sobie lepiej od człowieka (Youtube.com)

Naukowcy z Uniwersytetu Rutgersa w Stanach Zjednoczonych stworzyli pierwszego na świecie robota do pobierania i testowania próbek krwi. Urządzenie radzi sobie z tym zadaniem niezwykle dobrze, a zdaniem ekspertów, nawet lepiej niż ludzie. Uzyskane wyniki były co najmniej na poziomie standardów klinicznych. Odsetek skutecznych pobrań wyliczony dla 31 pacjentów wynosił 87%. Dla 25 osób, u których żyły były łatwo dostępne, współczynnik powodzenia pobranej krwi wyniósł aż 97 procent.

Nowoczesne urządzenie składa się z robota sterowanego ultradźwiękami, który wkłuwa się w żyły pacjentów. W zestawie znajdują się także moduł do pobierania próbek, a także analizator hematologiczny z wbudowaną wirówką, który może być wykorzystywany wszędzie tam, gdzie pojawiają się problemy z dostępnością do standardowej aparatury jak np. ambulans.

Wenopunkcja czyli metoda nakłuwania żyły, której zadaniem jest wprowadzenie igły lub cewnika w celu pobrania krwi to standardowa procedura. W samych Stanach Zjednoczonych przeprowadza się ją rocznie ponad 1,4 mld razy. Jak wskazywały wcześniejsze badania, nie udaje się to w przypadku 27 procent pacjentów z niewidocznymi żyłami, u 40 procent pacjentów bez wyczuwalnych żył oraz u 60 procent wyniszczonych chorych. Powtarzające się niepowodzenia wkłucia w znacznym stopniu zwiększają ryzyko infekcji takich jak np. zakrzepica.

- Takie urządzenie jak nasze może pomóc pracownikom służby zdrowia szybko, skutecznie i bezpiecznie pozyskać próbki, zapobiegając w ten sposób niepotrzebnym komplikacjom i bólowi towarzyszącemu kolejnym próbom wprowadzenia igły - mówi doktorant Josh Leipheimer.

Naukowcy wierzą, że robot może być w przyszłości wykorzystywany do bardziej zaawansowanych procedur jak np. cewnikowanie dożylne, dializowanie czy wprowadzanie kaniuli tętniczej.