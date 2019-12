WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Informacja prasowa Wiadomości + 1 esport oprac. Arkadiusz Stando 16-12-2019 (16:02) To oficjalne: esport w Polsce uznany za sport. Stanął w jednym rzędzie ze sztukami walki Wielu z was czekało na to od dawna. Od teraz e-sport staje na równi ze sportem w Polsce. Polski Związek Sportów Elektronicznych dołącza do Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich. To historyczny dzień dla milionów fanów esportu w Polsce. Podczas Kongresu Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich (PKSN), Polski Związek Sportów Elektronicznych, instytucja promująca esport nad Wisłą, został oficjalnie 50. członkiem Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich. To symboliczna chwila, która znacząco zbliża do siebie światy sportu i e-sportu w Polsce. Polski Związek Sportów Elektronicznych stał się pierwszą instytucją esportową w Polsce, która dołącza do tego grona. E-sport dołącza do Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich W kongresie PLSN udział wzięli m.in. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego – Andrzej Kraśnicki; władze PKSN, oraz prezesi 50. Polskich Komitetów Sportów Nieolimpijskich, w tym prezes Polskiego Związku Sportów Elektronicznych – Adrian Kostrzębski – Jesteśmy dumni, że Polski Związek Sportów Elektronicznych, jako pierwsza e-sportowa instytucja w Polsce został przyjęty do grona Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich. To wielki dzień i wielki sukces dla polskiego e-sportu, a także dowód na to, że te dwa światy mogą mówić jednym językiem. W obydwu chodzi przecież o to samo: o rywalizację, treningi, emocje i postawę fair-play. O talent i o fantastyczną publiczność, dzięki której atmosfera na turniejach sportowych i esportowych jest czymś nie do opisania – mówił na gorąco po spotkaniu Adrian Kostrzębski, prezes Polskiego Związku Sportów Elektronicznych – Przyjęcie w szeregi sportowych komitetów nieolimpijskich pierwszej instytucji esportowej to również wyraźny sygnał dla całego rynku, że e-sport i sport idą ramię w ramię i jest im ze sobą po drodze. Dla nas, jako instytucji promującej esport nad Wisłą, oznacza to także jeszcze bardziej wytężoną pracę na rzecz rozwoju społeczności sportów elektronicznych. Od dziś fani sportu i e-sportu mogą stanąć w jednym szeregu. Bez sztucznych podziałów i barier – dodaje Adrian Kostrzębski. W trakcie wydarzenia odbyło się także uroczyste uhonorowanie przedstawicieli działających na rzecz rozwoju światowego i krajowego esportu. Honorowe członkostwo Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich otrzymali Jose Perurena, szef organizacji światowych sportów nieolimpijskich i prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia World Games (International World Games Association), a także Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia w latach 2002–2018 i współtwórca sukcesu wrocławskich The World Games. Czym jest Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich? Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich jest organizacją pozarządową, której członkami mogą zostać zarówno przedstawiciele sportów nieolimpijskich, jak i olimpijskich. Podstawowym celem PKSN jest rozwój sportu, w tym w szczególności rozwój i promocja sportów nieolimpijskich, a także ich ochrona prawna przy zachowaniu ścisłej współpracy z kluczowymi organizacjami. Zaliczają się do nich Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski, a także Międzynarodowe Stowarzyszenie World Games (ang. International World Games Association). Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich reprezentuje dziś interesy 50. organizacji sportowych, do których grona dołącza właśnie Polski Związek Sportów Elektronicznych. PKSN zrzesza szeroki wachlarz sportów, m.in. artystycznych, sztuk walki, siłowych, motorowodnych czy sportów dynamicznie rozwijających się z dnia na dzień, do których zaliczyć można właśnie e-sport. Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich to dziś już ponad 40 000 zawodników zrzeszonych w blisko 2000 klubach sportowych, a także ponad 4,5 mln Polaków, uprawiających dyscypliny PKSN. Przystąpienie do tej organizacji Polskiego Związku Sportów Elektronicznych znacznie zwiększy liczbę nie tylko aktywnych członków, ale przede wszystkim fanów esportu w Polsce.

Rola Polskiego Związku Sportów Elektronicznych Polski Związek Sportów Elektronicznych to organizacja, która powstała, by łączyć środowisko branżowych ekspertów oraz zewnętrznych podmiotów zainteresowanych obecnością w świecie sportów elektronicznych. Jednym z zadań związku jest zapewnienie przestrzegania przyjacielskich zasad uczestnictwa we współzawodnictwie w e-sporcie oraz podejmowanie wszelkich dopuszczalnych prawem działań zmierzających do zapewnienia realizacji reguł fair play oraz uczciwej rywalizacji opartej na zasadzie równych szans konkurentów. Związek może na zasadach dobrowolności zrzeszać członków działających na rzecz esportu. Więcej informacji na temat Polskiego Związku Sportów Elektronicznych można znaleźć na stronie PZSE. Z kolei dokładną listę wszystkich organizacji zrzeszonych w Polskim Związku Sportów Nieolimpijskich można znaleźć na stronie PZSN.