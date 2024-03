Cmentarzysko czołgów. Ukraińcy i Rosjanie bardzo chcę je zdobyć

Czołgi Stridsvagn 122 są zdaniem niektórych ekspertów najlepiej opancerzonymi tego typu maszynami, jakimi dysponuje ukraińska armia. Ich odzyskanie i przeprowadzenie niezbędnych napraw pozwoliłoby ponownie wprowadzić je do służby i zwiększyć potencjał wybranych jednostek walczących wzdłuż głównej linii frontu. Dla Rosjan przejęcie przynajmniej części tych czołgów byłoby z kolei okazją nie tylko do przyjrzenia się technologiom stosowanym w Zachodniej broni, ale również do uruchomienia machiny propagandowej i chwalenia się sukcesami odnoszonymi na wojnie.