To kolejna plaga dla Rosjan. Ich okopy nawiedzają szczury

Szczury uznawane są za jedne z inteligentniejszych zwierząt, zdolne do przetrwania praktycznie w każdych warunkach. Bez wątpienia wpływ na to ma ich zdolność do uczenia się (w tym do uczenia się na własnych błędach), a także bardzo mocne zęby, które sprawdzają się w wielu sytuacjach. Eksperci oceniają, że zęby tych stworzeń osiągają poziom 5,5 w skali twardości Mohsa, czyli dziesięciostopniowej skali twardości minerałów, gdzie 1 to materiał najmiększy - talk, a 10 - materiał najtwardszy - diament. Zaznaczają też, że tym samym ich wytrzymałość dorównuje żelazu i platynie.