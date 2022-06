Tajemnica czarnej śmierci. Naukowcy zaskoczeni nowym odkryciem

Czarna śmierć była pierwszą falą trwającej 500 lat pandemii dżumy, która zapisała się w historii jako jedna z najbardziej śmiercionośnych wszechczasów. Spowodowana przez szkodliwą bakterię Yersinia pestis doprowadziła do wymarcia śmierci ogromnej części europejskiej populacji.

Naukowcy od lat próbują lepiej zrozumieć pochodzenie trwającej 500 lat pandemii oraz to, w jaki sposób eskalowała ona na tak wielką skalę. Najnowsze badania opublikowane na łamach Nature , a przeprowadzone przez historyków z University of Stirling, rzucają nowe światło na pochodzenie czarnej śmierci.

Zdaniem badaczy pandemia dżumy miała swoje korzenie w Azji Środkowej, czego mają dowodzić badania DNA przeprowadzone na szczątkach ekshumowanych z dwóch cmentarzy we współczesnym Kirgistanie. Cmentarze zostały odkryte w latach 1885-1892 i zawierały nagrobki oznaczone informacjami o nieznanej zarazy. Czas lokalnej epidemii pasował do początku drugiej pandemii dżumy .

Jednak dopiero po latach naukowcy mogli zbadać materiał DNA i potwierdzić przyczynę zgonów. W zębach trzech z siedmiu szkieletów znaleźli ślady DNA bakterii dżumy Y. pestis, co potwierdziło, że tajemniczą zarazą była faktycznie dżuma, która później dotarła do Europy. Dzięki zapiskom na nagrobkach udało się również potwierdzić najstarsze przypadki czarnej śmierci, datowane na 1338 rok.

Wciąż nie udało się znaleźć jednoznacznej odpowiedzi, która potwierdzałaby, w jaki sposób dżuma dotarła do Europy. Naukowcy podejrzewają, że szlaki handlowe oraz prowadzone działania wojenne w różnych regionach ówczesnego świata doprowadziły do przemieszczania się szczepu bakterii. Badacze podkreślają jednak, że przed nimi jeszcze sporo pracy, by rozwiązać wszystkie tajemnice czarnej śmierci.