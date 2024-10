Burza wokół Radia Kraków. "Wywiad" AI z Wisławą Szymborską

22 października OFF Radio Kraków wystartowało z projektem, w ramach którego słuchacze mogą usłyszeć głosy trojga nowych prowadzących - 20-letniej Emilii "Emi" Nowa, 22-letniego Jakuba "Kuby" Zielińskiego oraz Alexa. Każda z nich kreowana jest na specjalistę z innej dziedziny, każda ma swoje pasje i - co najważniejsze - każda została wygenerowana przez AI .

Nie trzeba było długo czekać na duże kontrowersje. Zmiany wprowadzone w OFF Radio Kraków pokazały, że slogany mówiące o tym, że "AI nie zabierze ludziom pracy" już teraz niewiele znaczą. Wraz z początkiem września pracę straciło kilkunastu dziennikarzy OFF Radia Kraków. Chociaż AI to technologia mająca zalety i mogąca ułatwić wiele codziennych czynności, to systematycznie rozwijana może doprowadzić do zniknięcia lub przynajmniej zepchnięcia niektórych zawodów na margines.