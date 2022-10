Technologia funeralna. Te narzędzia pomogą "rozmawiać" ze zmarłymi

Jedną z nich jest aplikacja HereAfter, która umożliwia rozmowę z cyfrową wersją osoby, która nie żyje. "Pierwszym krokiem był wywiad. Jak się okazuje, aby stworzyć czyjąś cyfrową replikę (…) potrzebne są dane — i to w dużej ilości. HereAfter, którego praca zaczyna się od tematów, gdy dane osoby jeszcze żyją, godzinami zadaje im pytania – od najwcześniejszych wspomnień, przez pierwszą randkę, po to, co według nich wydarzy się po śmierci" – pisze Charlotte Jee, redaktorka MIT Technology Review, która przetestowała HereAfter, tworząc cyfrowe wersje swoich rodziców.