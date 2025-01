To będzie nasz koniec? Wtedy zabraknie tlenu na Ziemi

naturalnie Materiał powstał w ramach akcji ekologicznej

Z prognoz wynika, że te zmiany mogą się zmaterializować za około miliard lat. Daje to ludzkości wystarczająco dużo czasu na rozwinięcie technologii umożliwiających kolonizację innych ciał niebieskich. Jeśli jednak nie uda się opuścić Ziemi przed tą zmianą, może to prowadzić do ostatecznego zniszczenia ludzkości.

Ludzkość ma jeszcze miliard lat

Skład atmosfery w odległej przyszłości ma być podobny do tego sprzed około 2,4 mld lat, przed tzw. znaczącym wydarzeniem oksydacyjnym. Naukowcy doszli do takich wniosków dzięki zaawansowanym symulacjom ziemskiej biosfery.

Specjaliści tłumaczą, że z biegiem czasu Słońce staje się gorętsze, co prowadzi do zwiększonego uwalniania energii. To z kolei powoduje zmniejszenie się stężenia dwutlenku węgla w atmosferze, gdyż ulega on rozkładowi z powodu pochłaniania ciepła.

Drastyczne zmiany

Eksperci informują, że za miliard lat stężenie dwutlenku węgla będzie tak niskie, iż organizmy fotosyntetyzujące, w tym rośliny, nie będą mogły przeżyć i produkować tlenu. Wymieranie tych organizmów spowoduje dalsze obniżenie poziomu tlenu w atmosferze Ziemi.

Wyniki badań zostały opublikowane już w 2021 r. w czasopiśmie "Nature Geoscience", jednak płynące z nich wnioski są wciąż aktualne. Badania prowadzili Kazumi Ozaki z Uniwersytetu Toho w Funabashi oraz Chris Reinhard z Georgia Institute of Technology, zaangażowani w projekt NASA NExSS (Nexus for Exoplanet System Science), którego celem jest poszukiwanie planet nadających się do zamieszkania.

Chris Reinhard wyraził opinię, że za miliard lat stężenie tlenu może spaść nawet milionkrotnie, podczas gdy zawartość metanu wzrośnie około 10 tys. razy, jak powiedział w rozmowie z portalem New Scientist.