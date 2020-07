"To będzie katastrofalna decyzja". Ekspert o planie Morawieckiego

Layer 1

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) ostrzega, że do 2030 roku powinno nastąpić ograniczenie światowych emisji gazów cieplarnianych co najmniej o 45% w stosunku do 1990 roku, a do 2050 r. niezbędne jest osiągniecie neutralności klimatycznej. Państwa rozwinięte, w tym należąca do UE Polska, powinny te cele osiągnąć szybciej.