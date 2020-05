Three Mile Island. Elektrownia jądrowa, która odwróciła Amerykę od atomu

Zaczęło się przed wschodem słońca. Dzwonek alarmu postawił na nogi personel kompleksu energetycznego Three Mile Island. Nie działała pompa chłodzenia jednego z bloków.

Zawór zadziałał, jednak po spełnieniu swojego zadania nie zamknął się, choć obsługa elektrowni o tym nie wiedziała – kontrolka stanu zaworu wskazywała, że jest on prawidłowo zamknięty.

Wieże chłodnicze - elektrownia Three Mile Island

Problemy z chłodzeniem

Operator przekonany, że obieg chłodziwa działa prawidłowo, zatrzymał dopływ wody do układu chłodzenia, temperatura ponownie wzrosła, a stopione elementy paliwowe upadły na dno zbiornika reaktora. Co istotne, ten pozostał szczelny, podobnie jak jego obudowa. Choć doszło do skażenia wewnątrz elektrowni, na zewnątrz wydostały się jedynie niewielkie ilości radioaktywnych substancji.