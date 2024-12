Thanatos, czyli "śmierć". Potężny dron z USA odbył pierwszy lot

Dron typu stealth opracowany przez Kratos Defence and Security po raz pierwszy ujrzał światło dzienne w 2023 r., chociaż informacje na jego temat zaczęły się pojawiać już w 2019 r. Thanatos (pol. Tanatos) to nowoczesna konstrukcja o zaawansowanych możliwościach bojowych i wywiadowczych. Nazwa urządzenia nawiązuje do greckiego boga śmierci, co odzwierciedla jego potencjał jako zaawansowanego narzędzia w działaniach wojennych.