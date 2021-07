Testy chińskich reaktorów atomowych już niedługo. Technologia zapowiada się przełomowo

Technologia Chin dotyczy budowy elektrowni atomowej opierającej się na płynnym torze oraz stopionej soli. W sierpniu 2021 roku ma być gotowy prototyp reaktora, którego testy rozpoczną się już we wrześniu. Prognozy wskazują, że jeśli wszystko pójdzie, jak trzeba, nowy typ reaktorów jądrowych wejdzie do powszechnego użycia do 2030 roku.