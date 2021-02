WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne dekoder + 1 vectra Maciej Olanicki Dzisiaj, 23-02-2021 11:37 Materiał powstał przy współpracy z firmą Vectra Testujemy Vectra TV Smart – usługę, która łączy w jedno telewizję i Internet Lista usług oferowanych przez firmę Vectra wydłużyła się w ostatnim czasie o ciekawą pozycję – telewizję Smart. Już na poziomie koncepcyjnym rozwiązanie jest nietuzinkowe – TV Smart ma bowiem łączyć telewizję z aplikacjami i usługami VoD i być dostępne po podłączeniu do dowolnego internetu. Vectra jest pierwszym operatorem kablowym w Polsce, który zdecydował się na takie rozwiązanie, dodatkowo oferując obecnym jak i nowym klientom wyjątkową promocję Netflix w prezencie na 12 miesięcy. Jak taki pomysł sprawuje się w praktyce? Mieliśmy okazję się przekonać. Share Testujemy Vectra TV Smart – usługę, która łączy w jedno telewizję i Internet Źródło: materiały partnera W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że TV Smart od Vectry to nowe podejście do telewizji. W przeciwieństwie do tradycyjnych dekoderów mamy tu do czynienia z telewizją online, wzbogaconą o cały szereg dodatkowych usług. Po otwarciu pudełka szybko zdajemy sobie sprawę, że mamy do czynienia z małym urządzeniem z dużymi możliwościami. Jego możliwości w stosunku do analogicznych urządzeń oferowanych między innymi przez firmy Xiaomi czy Amazon są jednak znacznie szersze. Poza systemem operacyjnym umożliwiającym uruchamianie wszystkich popularnych na telewizorze aplikacji, a nawet gier, możemy także oglądać zwykłą telewizję. To właśnie tutaj leży nowatorstwo TV Smart – oprogramowanie płynnie łączy pokaźny pakiet stacji telewizyjnych z aplikacjami popularnych usług. materiały partnera Źródło: materiały partnera Nietuzinkowy dekoder - Smart 4K Od strony sprzętowej największym zaskoczeniem są bodaj kompaktowe wymiary – 12 cm × 12 cm przy grubości ok. 2,5 cm. Z całą pewnością nie są to gabaryty, które znamy z tradycyjnych dekoderów. Warto zaznaczyć, że obudowa dekodera wyprodukowana została z wysokiej jakości zmatowionego plastiku, zaś ogół wykonania, spasowania elementów stoją na bardzo wysokim poziomie. Mimo niewielkich rozmiarów producentowi udało się pomieścić w dekoderze sporo gniazd – znajdziemy tu dwa interfejsy USB, jeden w wersji 3.0, drugi 2.0, slot na kartę pamięci microSD, a także gniazdo RJ–45 umożliwiające przewodowe połączenie dekodera z internetem (rzecz jasna można także połączyć się bezprzewodowo). Dostępne jest też gniazdo SPDIF, dzięki któremu do urządzenia podłączymy sprzęt audio, a także pełnowymiarowe HDMI oraz gniazdo służące do zasilania dekodera. Dekoder potrafi wyświetlić treści o rozdzielczości Ultra HD 4K HDR ze wsparciem HDR 10 i o dziwo również z DOLBY VISION, które w telewizorach są raczej dostępne w wyższych i droższych modelach. Urządzenie oferuje bardzo dobrą jakość dźwięku w systemie Dolby Digital+. materiały partnera Źródło: materiały partnera Kluczową kwestią jest jednak, że cała usługa, łącznie z dekoderem, bazuje na pobieraniu treści wyłącznie za pośrednictwem internetu dowolnego operatora z przepustowością minimum 10 Mb/s. Tak jak na komputerach strumieniujemy treści np. z serwisu YouTube, tak w TV Smart strumieniowane są dziesiątki stacji telewizyjnych. Wystarczy podłączyć dekoder do prądu, a następnie skonfigurować połączenie Wi-Fi, zalogować się na konto Google’a, by zacząć korzystać z usługi. Nie są konieczne jakiekolwiek przyłączenia czy przeciąganie kabli w ścianach. Chwilę po otrzymaniu pudełka z urządzeniem można się już cieszyć z usługi. Siła Android TV Na dekoderze został zainstalowany system Android TV z autorską nakładką Vectry. To niewątpliwie duży atut, gdyż większość producentów, preinstaluje na dekoderach np. zróżnicowane dystrybucje Linuksa. Android TV ma nad nimi przewagę w postaci przepastnych zasobów sklepu Google Play oraz dostępności Asystenta Google, dzięki któremu nawigować pomiędzy aplikacjami czy stacjami można za pomocą poleceń głosowych wydawanych przez wbudowany w pilota mikrofon. WP Źródło: WP Dzięki Google Play można za pośrednictwem telewizora korzystać z lwiej części usług, z których korzystamy na smartfonach. Netflix jest oczywistością (na dołączonym do dekodera pilocie, o którym więcej za moment, znajdziemy nawet osobny przycisk pozwalający na uruchomienie tej usługi), nic też nie stoi na przeszkodzie, by dzięki dekoderowi Vectry korzystać np. z HBO Go, YouTube, Amazon Prime Video, Tidala, oraz wielu, naprawdę wielu innych. Także Vectra oferuje swój własny serwis VoD, a treści dostępne są tam także w rozdzielczości 4K, za co w przypadku niektórych serwisów trzeba słono dopłacać. Co ciekawe, 15 stycznia br. ruszyła nowa kampania zimowa Vectry, dzięki której opłata miesięczna za subskrypcję Netflix będzie mogła być doliczana do rachunku Vectra dzięki wygodnej usłudze "Płacę z Vectra – Netflix". Warto też zaznaczyć, że dekoder obsługuje protokół Chromecast, dzięki czemu z łatwością można uzyskać połączenie telewizora ze smartfonem z Androidem. Z dekodera można także uczynić konsolę do gier. W Google Play znajdują się wszak nie tylko proste gry logiczne, shootery czy platformówki, ale stale powiększająca się liczba produkcji, które są portami z konsol czy pecetów, a także pełnoprawnych produkcji mobilnych. Dzięki temu, np. po podłączeniu do dekodera kontrolera, ograć można takie tytuły jak seria Final Fantasy, Asphalt 8, ale także gry znane z urządzeń mobilnych Hungry Shark Evolution, Sky Force, bo te od jakiegoś czasu, obok wielu innych uznanych produkcji, dostępne są także w Google Play na platformę Android TV. materiały partnera Źródło: materiały partnera Telewizja przez internet No dobrze, ale jak w tym wszystkim pomieścić jeszcze stacje telewizyjne? I to niemało stacji, gdyż w największym pakiecie oferowane są aż 64 kanały w tym pakiety Premium jak HBO, Eleven, Cinemax i ponad 200 kanałów w przypadku korzystania z usługi telewizyjnej na sieci własnej Vectry. Główny ekran prezentuje obok siebie zarówno programy, jak i propozycje z usług VoD i innych aplikacji. Ponadto stacje są posortowane na grupy tematyczne. Obok siebie otrzymujemy więc propozycje konkretnych treści emitowanych na różnych kanałach, jak i seriali czy filmów. Ponadto oprogramowanie oferuje także podgląd aktualnie emitowanych w TV treści w widoku EPG oraz ekran prezentujący treści adresowane do dzieci. Te ostatnie zresztą także mają osobny przycisk na pilocie. Co ważne, Vectra przygotowała wiele funkcji dodatkowych związanych właśnie z obsługą stacji telewizyjnych, których nie uświadczymy w standardowym Android TV. Możliwe jest na przykład uzyskanie dostępu do wybranych treści, które emitowane były w telewizji nawet kilka dni temu (za pomocą funkcji Catch-up TV). Dzięki funkcji Restart TV możliwe jest natomiast obejrzenie emitowanego aktualnie w TV materiału od samego początku, a także cofanie treści. Wisienką na torcie jest nagrywarka nPVR. Co ważne, nie zapisuje ona materiałów na pamięci dekodera, lecz w chmurze, dzięki czemu dostęp do nich można uzyskać także z innych urządzeń. WP Źródło: WP Warto przy tym dodać, że w ramach wspominanej już kampanii zimowej Vectry, klienci operatora mogą otrzymać nowoczesny dekoder Smart 4K z Android TV we wszystkich pakietach telewizji cyfrowej Jakby tego było mało, Vectra oferuje swoim klientom także dostęp do serwisu Netflix. W prezencie. Nawet na rok! Przykładowo w ramach pakietu oferującego telewizję z dostępem do 168 kanałów (Pakiet Platynowy), wraz z dekoderem Smart 4K zawartym w cenie oraz Internetem do 600 Mb/s. Pakiet obejmuje również dostęp do serwisów Eleven oraz Cinemax w cenie (podczas gdy poza ofertą musielibyśmy zapłacić za nie 14,99 zł i 10 zł), a to wszystko w cenie 124,99 zł miesięcznie, gdzie wartość vouchera Netflix na 12 miesięcy w prezencie wynosi w sumie 516 zł. Aby odebrać ten cenny prezent wystarczy wybrać jedną z usług oferowanych przez operatora przed 15 kwietnia tego roku, a przed 30 lipca zarejestrować się (lub zalogować na już istniejące konto) w usłudze streamingowej. W ramach jednej promocji możemy więc nie tylko wejść w świat telewizji cyfrowej z najwyższej półki, ale i uzyskać dostęp do tysięcy filmów i seriali oferowanych przez Netflix. Klienci mogą również skorzystać z dostępu do Netflix na 6 miesięcy w prezencie w ramach oferty Internet 450 Mb za 54,99 zł, w pakiecie z nowoczesnym routerem WI-FI obsługującym częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz. materiały partnera Źródło: materiały partnera Minimalistyczny pilot Pewne zaskoczenie może budzić wygląd dołączonego do zestawu pilota, który łączy się z dekoderem za pośrednictwem Bluetooth. Producent zdecydował się bowiem na całkowitą rezygnację z klawiatury numerycznej – przełączanie pomiędzy kanałami odbywa się z użyciem czterostronnego klawisza nawigacyjnego lub za pomocą poleceń głosowych. Wydzielono także osobne przyciski dla sekcji VoD, sekcji treści adresowanych do dzieci, a także dwa oddzielne przyciski uruchamiające kolejno aplikacje YouTube oraz Netflix. Jak już wspomniano, w pilota został wbudowany mikrofon – wystarczy nacisnąć umieszczony centralnie przycisk Asystenta Google i zacząć mówić. W kwestii responsywności dekodera na polecenia płynące z pilota nie mamy żadnych zastrzeżeń. WP Źródło: WP Miks telewizji i internetu – to może się podobać! Zarówno samo urządzenie, jak i koncepcja całej usługi TV Smart od Vectra jest dość oryginalna. Jako szczególną zaletę należy wskazać prostotę całego rozwiązania oraz bogactwo możliwości zainstalowanego na dekoderze systemu Android TV, który do tej pory pozostawał domeną droższych telewizorów. Dzięki temu w obrębie jednego, konsekwentnego interfejsu uzyskujemy dostęp do konkretnych programów emitowanych przez telewizje aktualnie lub w przeszłości oraz w zasadzie wszystkich dostępnych w Polsce usług VoD. Ale to nie wszystko! Dzięki wspólnej promocji Vectra i Netflix z dostępem nawet przez rok w prezencie, użytkownicy otrzymują także możliwość korzystania z największej platformy VoD na świecie.W ten sposób telewizor staje się prawdziwym centrum multimedialnym – nie tylko mamy dzięki niemu dostęp do trudnej do oszacowania liczby treści wideo, ale także możemy posłuchać muzyki czy podcastów, pograć, a nawet zamówić jedzenie. Reasumując, czym jest Vectra? Pierwszą internetową telewizją kablową. I my ten eksperyment, polegający na połączeniu telewizji i internetu, uznajemy za naprawdę udany. Vectra jest pierwszym operatorem kablowym w Polsce, który w standardzie oferuje swoim klientom dekoder 4K oparty o Android TV, a także który nawiązał współpracę z serwisem Netflix. Dzięki temu klienci otrzymują Voucher Netflix, który daje im nawet do roku dostępu do platformy w prezencie a także możliwość skorzystania z usługi "Płacę z Vectra – Netflix", ułatwiającej comiesięczne opłaty. Informacje techniczne Chipset: AmLogic S902 X2 (16.56K DMIPS, Quad-core) GPU: Mali-G31 MP2 OpenGL ES3.2 3D GPU Pamięć: RAM: 2 GB DDR3

FLASH: 16 GB eMMC Rozdzielczość: 4K ze wsparciem HDR10 i Dolby Vision Dźwięk przestrzenny: obsługa kodeków Dolby Digital+ (HDMI), Dolby Digital (S/PDIF) Łączność: Wi-Fi 802.11ac 2x2 dual band

Bluetooth 4.2 Wejścia/wyjścia: 1 × karta microSD

1 × USB 2.0 (typ A)

1 × USB 3.0 (typ A)

1 × RJ-45 (10/100 Mbps fast Ethernet)

1 × S/PDIF (optyczne)

1 × DC 5V (zasilanie)

1 × DC 5V (zasilanie)

1 × HDMI 2.0a z HDCP 2.2 System operacyjny: Android TV 9.0 Materiał powstał przy współpracy z firmą Vectra