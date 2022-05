Kopia zapasowa, przenoszenie dużych zbiorów multimediów, zgrywanie danych zapychających pamięć telefonu czy notebooka - do tego wszystkiego przydaje się zewnętrzny dysk. Najlepiej SSD, najlepiej pojemny, najlepiej odporny. A jakby jeszcze mogło być niedrogo… Czy tak się da?

Tym razem recenzuję zewnętrzny dysk SSD SanDisk Extreme Portable, który jest… no właśnie - dobry, zły, czy brzydki? Zaraz opowiem!

W naszym nowym cyklu wideorecenzji nie opisujemy tylko, jakie dane urządzenie jest. Testujemy je w praktyce, a potem, niczym w starym westernie z Clintem Eastwoodem, bezlitośnie punktujemy, co okazało się dobre, złe i brzydkie.

Opowiem wam, jakie dobre cechy ma ten sprzęt, potem przejdę do minusów, żebyście wiedzieli, czego może wam w nim zabraknąć, a na koniec wyciągniemy to, co brzydkie - czyli rzeczy, których producent powinien się wstydzić albo które przeszkadzają tak bardzo, że tylko przez nie możesz zrezygnować z zakupu.