TEST Samsung JetBot AI+: Wyższy poziom inteligentnego sprzątania

Większość inteligentnych odkurzaczy autonomicznych jest zwyczajnie głupia. Nie potrafią poradzić sobie z wieloma niespodziewanymi (dla nich!) sytuacjami podczas sprzątania, utykając gdzieś, wjeżdżając w coś albo robiąc tylko większy bałagan. Powiedziałem większość, bo są takie, które prezentują wyższy poziom inteligencji. Oto Samsung Jet Bot AI Plus - odkurzacz inteligentny nie tylko z nazwy. A przynajmniej, tak twierdzi producent. Sprawdzimy?

W naszym nowym cyklu wideorecenzji nie opisujemy tylko, jakie dane urządzenie jest. Testujemy je w praktyce, a potem, niczym w starym westernie z Clintem Eastwoodem, bezlitośnie punktujemy, co okazało się dobre, złe i brzydkie.

Opowiem wam, jakie dobre cechy ma ten sprzęt, potem przejdę do minusów, żebyście wiedzieli, czego może wam w nim zabraknąć, a na koniec wyciągniemy to, co brzydkie - czyli rzeczy, których producent powinien się wstydzić albo które przeszkadzają tak bardzo, że tylko przez nie możesz zrezygnować z zakupu.