TEST ReMarkable 2: Pozbędziesz się notatnika, raz na zawsze

Mimo notebooków, smartfonów i rozpoznawania mowy, ręczne robienie notatek wciąż nie uparcie chce odejść w zapomnienie. Tablety z rysikami radzą sobie z tym zadaniem całkiem nieźle. Ale jest coś, co nie poprzestaje na "nieźle".

Kostek Młynarczyk, dziś chcę pokazać wam urządzenie, które zostało stworzone specjalnie i wyłącznie po to, żeby na nim notować, zakreślać, zaznaczać i szkicować. Oto reMarkable 2 - pod jakimi względami jest dobry, zły i brzydki?

W naszym nowym cyklu wideorecenzji nie opisujemy tylko, jakie dane urządzenie jest. Testujemy je w praktyce, a potem, niczym w starym westernie z Clintem Eastwoodem, bezlitośnie punktujemy, co okazało się dobre, złe i brzydkie.

Opowiem wam, jakie dobre cechy ma ten sprzęt, potem przejdę do minusów, żebyście wiedzieli, czego może wam w nim zabraknąć, a na koniec wyciągniemy to, co brzydkie - czyli rzeczy, których producent powinien się wstydzić albo które przeszkadzają tak bardzo, że tylko przez nie możesz zrezygnować z zakupu.