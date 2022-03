TEST realme 9 Pro+: Najlepszy aparat za tą cenę?

Kiedy wszyscy ci mówią "bardzo dobrze, ale…" to przychodzi taki moment, kiedy masz wreszcie dość i upewniasz się, że tym razem to "ale" zostało wyeliminowane. Raz na zawsze. Dzisiaj opowiem wam o najnowszym smartfonie realme, firmy, która miała już po dziurki w nosie pytań "kiedy wreszcie coś z dobrym aparatem?". Oto realme 9 Pro+. Jest dobry, zły, czy brzydki?

W naszym nowym cyklu wideorecenzji nie opisujemy tylko, jakie dane urządzenie jest. Testujemy je w praktyce, a potem, niczym w starym westernie z Clintem Eastwoodem, bezlitośnie punktujemy, co okazało się dobre, złe i brzydkie.

Opowiem wam, jakie dobre cechy ma ten sprzęt, potem przejdę do minusów, żebyście wiedzieli, czego może wam w nim zabraknąć, a na koniec wyciągniemy to, co brzydkie - czyli rzeczy, których producent powinien się wstydzić albo które przeszkadzają tak bardzo, że tylko przez nie możesz zrezygnować z zakupu.