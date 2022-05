TEST PocketBook Inkbook X: Wielki czytnik do poważnych (i mniej poważnych) zastosowań

Opowiem wam, jakie dobre cechy ma ten sprzęt, potem przejdę do minusów, żebyście wiedzieli, czego może wam w nim zabraknąć, a na koniec wyciągniemy to, co brzydkie - czyli rzeczy, których producent powinien się wstydzić albo które przeszkadzają tak bardzo, że tylko przez nie możesz zrezygnować z zakupu.

PocketBook X to wielki czytnik, nie tylko rozmiarem, ale też i możliwościami. To doskonały wybór dla kogoś, kto dużo czyta, szczególnie czasopisma czy materiały techniczne, gdzie pojawia się bardziej złożone łamanie tekstu czy ilustracje i schematy, albo dużo pracuje z dokumentami w formacie elektronicznym. Ogromna elastyczność w konfiguracji sterowania i wyświetlania, bogactwo obsługiwanych formatów i wielość dodatkowych funkcji naprawdę robi wrażenie. Szkoda tego braku rysika do notatek, to byłby superhit. Może w następnym modelu?