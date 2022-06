TEST Oppo Find X5 Pro: twardszy, niż stal, piękny i wydajny

Jest materiał, który choć wydaje się kruchy, może przetrwać tysiąclecia. To właśnie z niego powstały przedmioty, który dziś odnajdują archeologowie prowadzący wykopaliska w ruinach Babilonu i starożytnego Egiptu. Odporniejszy od aluminium, trwalszy niż stal. To ceramika.

Witajcie, Kostek Młynarczyk, TLDR. Mam dziś ze sobą smartfon, którego projektanci pozazdrościli długowieczności garnkom sprzed pięciu tysięcy lat: oto ceramiczny Oppo Find X5 Pro. Czy kiedy ktoś odkopie go za kilka mileniów, uzna że był dobry, zły, czy brzydki?

W naszym nowym cyklu wideorecenzji nie opisujemy tylko, jakie dane urządzenie jest. Testujemy je w praktyce, a potem, niczym w starym westernie z Clintem Eastwoodem, bezlitośnie punktujemy, co okazało się dobre, złe i brzydkie.

Opowiem wam, jakie dobre cechy ma ten sprzęt, potem przejdę do minusów, żebyście wiedzieli, czego może wam w nim zabraknąć, a na koniec wyciągniemy to, co brzydkie - czyli rzeczy, których producent powinien się wstydzić albo które przeszkadzają tak bardzo, że tylko przez nie możesz zrezygnować z zakupu.