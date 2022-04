TEST Microsoft Surface Pro 8: Najlepszy tablet PC na świecie?

To tablet! To laptop! To… Surface Pro! Wiele lat temu Microsoft zrobił prawdziwą rewolucję, wprowadzając pierwszy komputer, który tak dobrze radził sobie w obu rolach, a teraz właśnie wypuścił jego ósma już edycję. Świat tymczasem się zmienił, Surface też. Witajcie, Kostek Młynarczyk, mam dziś ze sobą Surface Pro 8, najnowszy tablet-komputer Microsoftu i zaraz wam opowiem, pod jakimi względami jest dobry, zły i brzydki!

W naszym nowym cyklu wideorecenzji nie opisujemy tylko, jakie dane urządzenie jest. Testujemy je w praktyce, a potem, niczym w starym westernie z Clintem Eastwoodem, bezlitośnie punktujemy, co okazało się dobre, złe i brzydkie.

Opowiem wam, jakie dobre cechy ma ten sprzęt, potem przejdę do minusów, żebyście wiedzieli, czego może wam w nim zabraknąć, a na koniec wyciągniemy to, co brzydkie - czyli rzeczy, których producent powinien się wstydzić albo które przeszkadzają tak bardzo, że tylko przez nie możesz zrezygnować z zakupu.