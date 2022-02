TEST Jabra Elite 4 Active: słuchawki dla twardzieli (i nie tylko)

Nie od dziś wiadomo, że trening bez epickiego podkładu muzycznego - oraz równie epickiego selfie - jest nieważny i w ogóle nie działa. Dlatego właśnie koniecznie trzeba zadbać o odpowiednie słuchawki, które nie zawiodą nawet wtedy, kiedy zrobi się ciężko. Czy te są odpowiednie? W tym odcinku naszego programu szukamy odpowiedzi, pod jakimi względami słuchawki Jabra Elite 4 Active są dobre, złe i brzydkie. Nie tylko do biegania i crossfitu.

W naszym nowym cyklu wideorecenzji nie opisujemy tylko, jakie dane urządzenie jest. Testujemy je w praktyce, a potem, niczym w starym westernie z Clintem Eastwoodem, bezlitośnie punktujemy, co okazało się dobre, złe i brzydkie.

Opowiem wam, jakie dobre cechy ma ten sprzęt, potem przejdę do minusów, żebyście wiedzieli, czego może wam w nim zabraknąć, a na koniec wyciągniemy to, co brzydkie - czyli rzeczy, których producent powinien się wstydzić albo które przeszkadzają tak bardzo, że tylko przez nie możesz zrezygnować z zakupu.