TEST Huawei MateBook 16: smukły, aluminiowy i wydajny

Przez dwa lata zdalnej pracy i nauki okazało się, że - o dziwo - znacznie wygodniej pracuje się na notebooku, który ma naprawdę duży ekran. Jednocześnie jednak jakoś nikt nie chce rezygnować ani z mobilności, ani z czasu pracy na baterii, ani nawet z wydajności. No i co teraz? Oto MateBook 16 - smukły notebook z dużym ekranem, który działa na baterii, jakby nigdy nie miał przestać.

W naszym nowym cyklu wideorecenzji nie opisujemy tylko, jakie dane urządzenie jest. Testujemy je w praktyce, a potem, niczym w starym westernie z Clintem Eastwoodem, bezlitośnie punktujemy, co okazało się dobre, złe i brzydkie.

Opowiem wam, jakie dobre cechy ma ten sprzęt, potem przejdę do minusów, żebyście wiedzieli, czego może wam w nim zabraknąć, a na koniec wyciągniemy to, co brzydkie - czyli rzeczy, których producent powinien się wstydzić albo które przeszkadzają tak bardzo, że tylko przez nie możesz zrezygnować z zakupu.