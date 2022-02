TEST Huawei MateBook 14s: "S" jak "Super"?

Ewolucja działa powoli. Z pokolenia na pokolenie pojawiają się drobne udoskonalenia, zanikają nieużywane organy, zmieniają się rozmiary… Tak to działa w przyrodzie i najwyraźniej - w niektórych firmach produkujących notebooki. W końcu, jeśli coś jest dobre, to nie należy nic radykalnie zmieniać, prawda? W kolejnej wideorecenzji zobaczymy, do czego doprowadziła ewolucja linii Huawei Matebook: czy Matebook 14s jest dobry, zły, czy brzydki?