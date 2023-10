Terroryści Hamasu byli wyposażeni w captagon. Zredukował ich lęk i wyostrzył zmysły

Pierwszy raz captagonie zrobiło się głośno przed dekadą, kiedy okazało się, że używają go przed walką terroryści z ISIS .

To narkotyk, który specjaliści zaliczają do grupy środków pobudzających (psychostymulujących). Początki jego historii sięgają lat 60. XX wieku, kiedy był katalogowany jako lek (m.in. na depresję i ADHD). Z czasem dostrzeżono, że dłużej stosowany silnie uzależnia i dlatego zaprzestano stosowania captagonu w medycynie.

Aktualnie największym, globalnym producentem captagonu jest Syria. W produkcję i handel zaangażowana ma być nawet rodzina syryjskiego dyktatora i Hezbollah, a płynące do Syrii zyski kilkukrotnie przewyższają te z legalnego eksportu. Przychody są trudne do oszacowania, ale konsumpcja rośnie. W Arabii Saudyjskiej podejrzewa się, że zużycie przekracza już 600 mln tabletek rocznie, co oznacza, że na ulicy zapłacono za nie 9-12 mld.