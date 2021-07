Ten wkręt pochłania dźwięki. Sąsiad przestanie ci przeszkadzać

Niewłaściwa izolacja akustyczna może być przekleństwem. Płacz dzieci, szum ruchu drogowego, kosiarki do trawy a nawet muzyka słuchana przez sąsiada mogą w niektórych momentach doprowadzać do frustracji. Szczególnie wówczas, gdy staramy się odpocząć lub wręcz przeciwnie, skupiamy się na pracy. Wynalazek szwedzkich naukowców z Malmo pozwoli znacznie ograniczyć ilość docierających do nas dźwięków. A chodzi tu o prosty, niewielki wkręt.